Büyükelçiden ülkesine sert eleştiriler!

Başbakan’ın danışmanı olarak atanan Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Tanlay, Belçika’nın teröre karşı kayıtsızlığından yakınarak ağır eleştirilerde bulundu.



Görev yaptığı sürede Belçika makamlarının terörle mücadeleye yaklaşımlarını sık sık eleştiren Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay, giderayak çok sert eleştirilerde bulundu.



Geçtiğimiz aylarda Belçika’nın terörü yaşamadığı için Türkiye’yi anlamadığını belirterek, “İnşaallah başlarına gelir de anlarlar” diyen Tanlay, bu kez de, “Hoşgörünün şeyini çıkarmışlar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığına atanan Tanlay, Belçika halkı ya da devletiyle değil, ancak hükümetiyle ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.



Özellikle Belçika hükümetinin PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik olarak takındığı tavrı eleştiren Tanlay, “Toleransın biraz fazlasını göstermişler, gösteriyorlar. Türkçede bir söz vardır. Şimdi tamamını söyleyemeyeceğim. Belçika hükümeti maalesef hoşgörünün biraz şeyini çıkardı” diye konuştu.



Tanlay, “Bunlar bir Avrupa Birliği ülkesi. İnsan haklarını önde tutan bir ülke, ancak gerçeği göremiyorlar” dedi. Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun son Brüksel ziyaretinde yaşanan protesto eylemini hatırlatan Tanlay, Belçika makamlarını DHKP-C konusunda önceden uyardıklarını söyledi.



Tanlay, “DHKP-C militanı Bahar Kimyongür bir kez daha gelip orada bulundu. Belçika’yı uyardık, ama hiç kaale almadılar. Bu elinde her an silahla gelebilecek bir adamdır. Belçika bunu anlamıyor” dedi.

