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Dünya

Büyükelçiden Fransız senatörlere sert uyarı PARİS (A.A)

11 Ocak 2012 17:32

-Büyükelçiden Fransız senatörlere sert uyarı PARİS (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Senato'daki Sosyalist Grupta yaptığı konuşmada, Mecliste kabul edilen 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifinin, Senato'da da kabul edilerek onaylanmasının ikili ilişkilere yönelik sonuçlarının ''çok ağır olacağı'' uyarısında bulundu. Senatodaki Sosyalistler, Türkiye'nin görüşlerini daha yakından dinleyebilmek için Paris Büyükelçisi Burcuoğlu'nu bugünkü grup toplantısına davet etti. Konuşmasında, 1915 olaylarının tarihi hakkında Sosyalist senatörlere ayrıntılı bilgi veren ve teklifin onaylanmasının iki ülke arasındaki ilişkilere vereceği zarara önemle dikkat çeken Burcuoğlu, daha sonra Sosyalist senatörlerin sorularını yanıtladı. Bir Sosyalist senatörün, ''Türkiye, yaptırım olarak ne yapabilir ki?'' şeklindeki sorusu üzerine Burcuoğlu, ''Bütün seçenekler açık, hiç bir ihtimali dışlamıyoruz'' diyerek Ankara'nın sert tepkisini dile getirdi. Yine başka bir Sosyalist senatörün, yasa teklifinin AB yasaları çerçevesinde hazırlandığı iddiasını dile getirmesi ve ''Siz diğer AB ülkelerine de mi karşı çıkacaksınız?''şeklindeki sorusu üzerine Burcuoğlu, bunun doğru olmadığını, AB çerçeve yasası olarak sunulmak istenmesi girişime esas olarak Fransa'nın kendisinin çekince koyduğunu hatırlattı. Mecliste kabul edilen yasa teklifinin iktidardaki Halk Hareketi Birliği tarafından hazırlandığını hatırlatan Burcuoğlu, ''Bu sizin yasa teklifiniz değil, iktidarın getirdiği yasa teklifi'' diyerek, ''Sosyalist senatörlerin, iktidarın getirdiği teklifi kabul ederek Türk-Fransız ilişkilerinin darbe almasına alet olmamaları'' uyarısında bulundu. Burcuoğlu, ''Bu teklifi iktidar getirdi, seçimlerden sonra Sosyalistler iktidara gelince biz Türk-Fransız ilişkilerini tekrar düzeltiriz düşüncesine kapılmayın'' ifadesini kullandı.   Mecliste kabul edilen yasa teklifi, hükümetinin girişimiyle 23 Ocak'ta Senato gündemine getiriliyor. Yasa teklifi Senato genel kuruluna gelmeden önce kanunlar komisyonuna gidecek ve tayin edilecek raportör tarafından rapor hazırlanacak. Kanunlar komisyonunun, ''anayasaya aykırı olduğu'' gerekçesiyle yasa teklifini reddetme ihtimali de bulunuyor.

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