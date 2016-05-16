Büyükelçi'den Beşiktaş'a şampiyonluk tebriği

Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek 7 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'a bir tebrik de İngilitere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'dan geldi.

Moore kişisel Twitter hesabından "Richard Moore 1990, 91, 92, 2014 , 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'de görev yaptı. Beşiktaş ise 1990, 1991, 1992 ve 2016'da şampiyon oldu. 6'da 4. Ne kadar manidar değil mi, bu da mı tesadüf" açıklamasını yaptı.