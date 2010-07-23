-BÜYÜKELÇİ TÜRKMEN KAZADA YARALANDI MUĞLA (A.A) - 22.07.2010 - Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla arasında meydana gelen trafik kazasında, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen ile eşi yaralandı. Büyükelçi Türkmen'in kullandığı 06 AY 6083 plakalı özel otomobil, Kale-Muğla karayolunun 12. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Kazada Büyükelçi Türkmen ve eşi Nurdan Türkmen yaralandı. Yaralılar polis ekipleri eşliğinde ambulansla Muğla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane Başhekimi Fahri Tuna yaralıların acil serviste tedavi altına alındığını belirterek, ''Her iki yaralının şuuru açık ve bilinci yerinde. İlk tespitlerimize göre hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı bu gece hastanemizde misafir edeceğiz'' dedi.