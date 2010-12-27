-BÜYÜKELÇİ TEZGÖR'ÜN ITF TOPLANTISINA GÖZLEMCİ OLARAK KATILDI ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Büyükelçi Ertan Tezgör'ün İsrail'in Hayfa kentinde Uluslararası Holokost Görev Gücü (ITF) tarafından 13-16 Aralıkta düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin ''ırkçılık, yabancı düşmanlığı, soykırım, holokost ve anti semitizm konularındaki ilkeli tutumu'' çerçevesinde katıldığı belirtildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, 1998'de ırkçılık, yabancı düşmanlığı, soykırım ve Holokost (Yahudi Soykırımı) konularında çalışmak üzere kurulan ve 28 ülkenin üye olduğu kuruluşa, daha sonra bu konulardaki ilkeli tutumu çerçevesinde gözlemci olarak katıldı. Büyükelçi Tezgör'ün toplantıya katılmasının bazı medya kuruluşları tarafından ''İsrail'e jest'' olarak yansıtıldığını belirten kaynaklar, Büyükelçi Ertan Tezgör'ün bu toplantıya ''Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkileri ile ırkçılık, yabancı düşmanlığı, soykırım, Holokost ve anti semitizme karşı bilinen görüşleri ve tutumu arasında ayrım'' çerçevesinde katıldığını kaydettiler. Toplantının ikili bir toplantı olmadığını ve İsrail'e jest yapılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan yetkililer, Türkiye'nin İsrail'den ''özür ve tazminat'' beklentilerinin halen devam ettiğini belirttiler.