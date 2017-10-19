Büyükelçi Tezel: Ukrayna'ya kültür turlarının artmasını istiyoruz

Deniz Berktay / Kiev, 19 Ekim (DHA) – Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye ile Ukrayna arasında turizm ilişkilerinin son yıllarda yoğunlaştığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı\'nın sorularını yanıtlayan Tezel, 2016 yılında Türkiye\'de terör olaylarının görülmesinin, bazı yabancı ülkelerin Türkiye\'ye yönelik karalama kampanyası yürütmelerinin ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi olumsuz olayların sonucunda Türkiye\'ye gelen turist sayısının önceki yıllara göre belirgin biçimde düştüğünü, buna karşılık Ukraynalı turist sayısının belirgin biçimde arttığını söyledi.

2016 yılında Türkiye\'ye gelen Ukraynalı turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 48 arttığını belirten Büyükelçi Tezel, bunda Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı\'nın yürüttüğü kampanyaların yanısıra, Ukraynalı turistlerin bilinçli olmasının da rolünün olduğunu kaydetti.

Aynı dönemde Türkiye\'den Ukrayna\'ya gelen turist sayısında da büyük artışın yaşandığına dikkat çeken Büyükelçi Tezel, bu dönemde Türkiye\'den gelen turist sayısında yüzde 25 artış görüldüğünü ifade etti. Türkiye ile Ukrayna arasında vizesiz rejimin olmasının yanısıra iki ülke arasında yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla girişin serbest hale gelmesinin de iki ülke arasındaki ziyaretlerin artmasına katkıda bulunacağını söyleyen Tezel, Türkiye\'den Ukrayna\'ya önceki yıllarda gelen turist gruplarının ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan bayi grupları olduğunu, son yıllarda ise, Türkiye\'den kadınların, ailelerin de katıldığı kültür turlarının sayısının arttığını belirtti. Türkiye ile Ukrayna\'nın ortak bir tarihi geçmişe sahip olduklarını belirten Tezel, Ukrayna\'nın bu kültür ve tarih birikiminin Türkiye\'de ancak yakın zamanlarda keşfedildiğini kaydetti.

(Fotoğraflı)