Büyükelçi Tan: Ermeni tasarısı etik değil

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarının, ABD Kongresi'nin son çalışma günlerinde gündeme getirilmesini etik bulmadıklarını belirtti. Washington Büyükelçiliği de strateji çerçevesinde harekete geçti. Türkiye'ye yakın kongre üyeleri de devrede.

Tan, yaptığı yazılı açıklamada, "tasarının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu gündemine getirilmesi çabaları karşısında, sabah erken saatlerden itibaren gereken her türlü temas ve çalışmaları yaptıklarını" ifade etti.

"Bu bağlamda sağduyunun galebe çalacağına inanıyorum" ifadesini kullanan Tan, "ABD Yönetimi ve Kongre içindeki Türkiye-ABD ilişkilerinin önemine vakıf milletvekilleri, anılan tasarının kabul edilmesinin ilişkilerimize vereceği zararın boyutunun bilincindedir. Kongrenin neredeyse son gününde bu denli tartışmalı bir tasarının gündeme getirilmesini etik bulmuyoruz. Bu girişim karşısındaki çalışmalar ara verilmeksizin sürdürülecektir" dedi.



Washington Büyükelçiliği harekete geçti

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye için çalışan lobi şirketiyle birlikte hazırlanan strateji çerçevesinde süratle harekete geçti.

Konuyla ilgili gelişmeleri yakından izleyen ve tasarının Genel Kurul gündemine getirilmesinin önlenmesi için tüm imkanları seferber eden Büyükelçilik, bu çerçevede, Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarındaki üst düzey muhataplarıyla görüştü.

Kongrede Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu 30 civarında üyeyle de temaslarda bulunan Büyükelçilik, bu görüşmelerde tasarının Türk-Amerikan ilişkilerine vereceği zarara dikkat çekti.



Türk kuruluşlarından çağrı

ABD'deki Türk kuruluşları da, ülkedeki Türk toplumundan, Kongre üyelerini arayarak Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi ihtimali bulunan Ermeni tasarısına karşı olmaları çağrında bulunmalarını istedi.

Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi Başkanı Günay Evinch (Övünç) ile Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı (FTAA) Kaya Boztepe, ortak yayımladıkları açıklamada, Türk-Amerikan toplumuna seslendi.

Ermeni tasarısının "Türk ve Müslüman karşıtı bir tasarı" olduğunu belirten Evinch ve Boztepe, Türk dostu Amerikalılar ve ABD'de yaşayan Türk toplumuna, Kongre üyelerini arayıp, tasarıya karşı tavır almaya çağırmalarını istedi.

Bunun için, Türk toplumunun "https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml" adresini kullanılabileceğini belirten Evinch ve Boztepe, Kongre üyelerine gönderilecek mesajlarda, üyelere, bu tasarının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelmesini desteklememeleri, kurula gelmesi durumunda ise tasarıya karşı oy kullanmaları yönünde çağrı yapılmasını tavsiye etti.



TCA'dan ilişki uyarısı

Turkish Coalition of America (TCA) Başkanı Lincoln McCurdy de, Kongre üyelerine, Temsilciler Meclisine gelmesi halinde, "Türk-Amerikan ilişkilerine onarılamaz zararlar verebilecek" Ermeni tasarısına karşı çıkmaları çağrısında bulundu.

McCurdy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasını isteyen tasarının, Temsilciler Meclisine gelmesi ihtimalinin kendileri ve tüm Türk-Amerikan toplumunda "büyük öfkeye" neden olduğunu kaydetti.

Meclis üyelerine, Genel Kurula gelmesi halinde, "bu vahim tasarıya 'hayır' oyu vermeleri" çağrısı yapan McCurdy, tasarının, "bugün Türklerin ve Türk-Amerikalıların ataları olan milyonlarca Osmanlı Türkünün yaşadığı trajik sürgün, ölüm ve acılarını tamamen görmezden gelen, dini açıdan bağnaz tarihsel hikayelere dayanan tek yönlü bir söylem içerdiğine" dikkati çekti.



Ermeni tasarısı yeniden sahnede

Amerikan Kongresi, yine Türkiye'nin tepkisini çekecek bir adım atabilir. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "Ermeni soykırım yasa tasarısı"nı genel kurul gündemine getirmeyi planladıgı öğrenildi. Tasarının salı günü, gündeme gelme ihtimali var.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la telefonla aradı; tasarının engellenmesini istedi. Clinton ise, tasarının durdurulması için her türlü çabanın gösterileceği sözünü verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de tasarının gündeme gelmemesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Türk-Amerikan dernekleri harekete geçti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan "Ermeni örgütleri 1915 olaylarına ilişkin iddialar içeren tasarının Temsilciler Meclisi'nde oylanması için kampanya başlatmıştır. Tüm Türk-Amerikan toplumunun gerekli duyarlılığı göstereceğinden eminim" açıklaması yaptı.

Ermeni iddialarını içeren tasarı, mart ayında Temsilciler Meclisi'nin alt kanadı Dış İlişkiler Komitesi'nde Komite Başkanı Howard Berman'ın yoğun çabalarıyla bir oy farkla onaylanmıştı.

Amerikan yönetimi, o dönemde tasarının genel kurula gelmemesi için çaba göstereckleri teminatını vermişti.