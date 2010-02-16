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Büyükelçi tacizden suçlu bulundu

Roma Büyükelçiliği'ndeki kadın görevlileri taciz ettiği iddia edilen Büyükelçi Ali Yakıtal, yapılan inceleme sonucunda suçlu bulundu.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Roma Büyükelçiliği'ndeki kadın görevlileri taciz ettiği iddia edilen Büyükelçi Ali Yakıtal, yapılan inceleme sonucunda suçlu bulundu.


Teftiş Kurulu, elçilikteki kadın görevlileri taciz ettiği iddia edilen Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal hakkındaki incelemeyi tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, inceleme sonucunda Büyükelçi Ali Yakıtal suçlu bulundu.

Yakıtal’ın eşyalarını toplamak için Roma’ya döndüğü öğrenildi.

Büyükelçi Ali Yakıtal’ın emekliye ayrılması bekleniyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem Dışişleri Başdanışmanlığı’nı da yapan Ali Yakıtal, Ekim ayında yayınlanan kararname ile Roma Büyükelçisi olarak atanmıştı.


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