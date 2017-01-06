Büyükelçi suikastının yaşandığı Çağdaş Sanatlar Merkezi 'ağıt' ile yeniden açıldı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a ağıt niteliğindeki konserle yeniden açıldı.

Karlov'un 19 Aralık'ta bir sergi açılışında öldürülmesi ve ardından terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşanan silahlı çatışma nedeniyle ağır tahribata uğrayan ÇSM'de tadilat tamamlandı.

ÇSM, olayın ardından kapılarını Karlov'a ağıt niteliğindeki "Stabat Mater" oratoryosu ile yeniden açtı.

Giovanni Battista Pergolesi'nin 1736'da bestelediği ve 12 bölümden oluşan oratoryo, soprano Funda Yazıksız, mezzo soprano Ayşe Dağıstanlı Parlar, piyano sanatçısı Dengin Ceyhan'ın eşliğinde seslendirildi.

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ayrıca 9 Ocak Pazartesi günü de tenor Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov'un sahne alacağı "Andrey Karlov Anma Konseri" düzenlenecek.