Büyükelçi suikastını üstendiği öne sürülen Fetih El Şam iddiaları reddetti

Rus haber ajansı Sputnik, Fetih El Şam örgütünün, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik düzenlenen suikastı üstlendiğini ileri sürdü. Fetih El Şam’dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastin Fetih El Şam tarafından gerçekleştirilmediği belirtildi.



Büyükelçi Karlov’a düzenlenen suikasti internette paylaşılan bir mektup ile üstlendiği belirtilen Fetih el Şam ve Fetih Ordusu, iddiaları reddetti. Suikastle bağlantıları bulunduğunu reddeden örgüt, internetteki açıklamanın ‘sahte’ olduğunu savundu.

Mısır gazetesi El Yum El Seba ise Karlov'a düzenlenen suikastı, Fetih el Şam öncülüğünde İdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun üstlendiğini yazdı. Haberde, Fetih Ordusu'nun suikastı üstlendiğini açıkladığı bildirinin görüntüsüne de yer verildi.

Karlov, Ankara'da bir sergi açılışında çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Karlov'un naaşı, devlet töreniyle Rusya'ya gönderilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suikastı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş, "Soruşturma tamamlanıncaya kadar saldırının arkasındakilerle ilgili çıkarım yapılmamalı" demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise suikasta ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Dün akşam ki alçak gibi alçaklar tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlarda uçaklar vurmaya kalktılar. Helikopterler vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşam ki kalleşte geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya’nın temsilcisini, bize emanet durumunda olan bir insanı sırtından vurdu” diyerek 'FETÖ'yü işaret etmişti.