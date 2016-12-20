Büyükelçi suikastında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast düzenledikten sonra ölü ele geçirilen saldırgan polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın daha önce 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan dayısı olayla ilgili tekrar gözaltına alındı.

Rus Büyükelçi Karlov’a suikast sonrası soruşturma başlatan polis, suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın Aydın’ın Söke ilçesinde oturan babası İsrafil, annesi Hamidiye ve kız kardeşi Seher Altıntaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına aldı. Son olarak da daha önce biri 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bırakılan iki dayısı ve yengesi gözaltına alındı.

Büyükelçinin öldürülme anı şöyle:

Soruşturması sürdüren polis, bu kez de 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan American Turkish Academiy (ATA) Okulları’nın Kuşadası ilçesindeki şubesinin müdürü dayısını gözaltına aldı. Gözaltına alınan bu kişilerin saldırganın dayısı Hüseyin Furuncu, dayısının eşi Sevinç Furuncu ve diğer dayısı Hasan Furuncu olduğu ifade edildi.

Böylelikle gözaltı sayısı 6’ya yükseldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Nüfus kaydını aldırmış

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın 2014 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulundan mezun olduğu, Altıntaş ailesinin 2 ay önce Söke’nin Çeltikçi Mahallesi’ne yerleştikleri öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2 gün resmi izne ayrılan Altıntaş’ın ise 1,5 ay önce nüfus kaydını Aydın’dan Ankara’ya aldırdığı ortaya çıktı.

Evinde arama yapıldı

Öte yandan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ev arkadaşı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rus Büyükelçi Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Altıntaş’ın Yenimahalle’deki evinde arama yapıldı.