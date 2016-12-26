Büyükelçi suikastı soruşturmasına yayın yasağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında yayın yasağı talebinde bulundu.

Milliyet’in haberine göre, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti.

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Karlov suikasti ile ilgili bir süredir Ankara'da bulunan Rus heyeti dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüştü.

Alınan bilgiye göre suikastle ilgili soruşturmada gelinen aşama tüm boyutlarıyla değerlendirildi.

Görüşmenin ardından başsavcılık yayın yasağı talebinde bulunulmasına karar verdi.

Talebi nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kabul etti.