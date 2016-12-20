Büyükelçi suikastı sonrası dolaşıma giren ses kaydı Hakan Fidan'a ait değil

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastin ardından WhatsApp üzerinden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait olduğu iddiasıyla dolaşıma giren mesajın Diriliş Başkanları Derneği Genel Başkanı Hasan Türksel'e ait olduğu ortaya çıktı. Dernek Başkanı Hasan Türksel, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Kamuoyunda dolaşan ses kaydı Diriliş Başkanları Genel Başkanı olarak tarafıma aittir. Teşkilat ve üyelerimize bir uyarıdır. Duyarlı ve tüm vatan sevdalı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dendi.

Teyit.org'da yer alan haber şöyle:

İDDİA: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, "Diriliş Başkanları"na hitaben bir ses kaydı yolladı ve bu ses kaydının WhatsApp ile herkese gönderilmesini istedi.

YANLIŞ

Ses kaydı şöyle:

WhatsApp mesajları aracılığıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma girdi. Kayıtta kendisini tanıtmayan kişi “Diriliş Başkanlarına” hitaben şunları söylüyor:

Sevgili Diriliş başkanlarımız, sevgili arkadaşlarım. Lütfen bu söylediklerimi dikkate alarak dinleyin ve bu söylediklerim tebliğ niteliğindedir. Lütfen notunuzu alarak bu söylediklerimi yerine getirin. Bu ses kaydımı dinleyen siz başkanlarım, memleket sevdalıları sizler de WhatsApp’ınızdan toplu mesaj atarak tüm arkadaşlarınıza bu mesajımı lütfen iletin.

Türkiye’de olan şeyler sürekli terör örgütleriyle Türkiye’nin masum polis veya askeri, sivili hedef alan eylemler ve amaçları belli… Amerika Birleşik Devletleri bugün itibariyle diyor ki “Türkiye’de iç savaş olabilir.” Bu şu demek arkadaşlar, Türkiye’de terör eylemleri artacak. Bu terör gruplarına eylem yaptıran, bizim halkımız içindeyse kışkırtıcı eylemlere ve terör örgütü parti veya şiddetlerine halkın saldırı yapması, yıkmayı yakmayı gerektiği söylenecek ve bunun için yine ajanlar devreye girecektir. Çok dikkatli olmalıyız. Bunlarla ilgili Türkiye’de şu an inanılmaz bir alt yapı çalışması var. Halkı kışkırtmak için ajanları, devlet düşmanlarını da maalesef ki maalesef içimizdeki vatan hainlerini kullanacaklardır. Bizler bir Türk elhamdülillah hem Müslüman hem Türk olarak siz diriliş başkanları ve vatan sevdalılarına ve ahiret arkadaşlarıma söylemek istediklerim var.

Bizim büyük devletimiz, inşallah dünyaya hakim olacak bir devletimiz var. Şükürler olsun. Her şeyi yaratan var eden ve her şeye gücü kudreti yeten Allahımız var Hasbinallah. Bizler devletimizden idam isteyebiliriz. Kanunun değişikliği ile terör örgütüne mensup olanların aileleri için vatandaşlıktan çıkartma yapılmasını da isteyebilir. Bu bizim en doğal hakkımız. Ama acılarımızı kullanarak bizi devlete ve kolluk kuvvetine karşı karşıya getirmek isteyenlere asla ve asla fırsat vermeyeceğiz. Allah korusun, bizi Suriyeli mülteciler gibi kabul edecek bir Türkiye bulamayız zaten yok. Aklımız lütfen basımızda, dualarımı dilimizde, ellerimiz gökyüzünde olsun. PKK ve diğer örgütleri kullanan kişilerin oyunlarına gelmeyelim. Lütfen bu oyunları bozalım, lütfen bunların oyunlarına gelmeyelim. Bu mesajımı bütün WhatsApp’daki rehberdeki arkadaşlarınıza otomatik olarak lütfen gönderin. Herkes dinlesin. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Diriliş başkanları, diriliş sevdalıları, vatan sevdalıları anlasınlar bilsinler ki bir vatan kaldı bir de vatan haini. Bunlara hiç bir zaman prim vermeyeceğiz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu mesajımı lütfen bütün herkes WhatsApp’daki bütün rehberlerindekilere otomatik olarak göndersin ve halkın dinlemesini sağlasınlar. Bu mesajım aynı zamanda diriliş başkanlarının tüm Türkiye’de teşkilatlarına bir tebliğ niteliğindedir. Herkes kadrosuna, herkes yönetimine, iline, ilçesine, sokağına sahip çıkacak. Provokasyonlara kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Allaha emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan açıklama

Ses kaydının AK Parti üyelerine de gönderilmesi, kaydın “AK Parti tarafından gönderildiği” şeklinde yorumlandı. Ancak bu ses kaydı ne Hakan Fidan’a ne de AK Parti teşkilatına ait. Konu ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, kişisel web sayfasından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “O ses kaydı, bizimle alakası olmayan bir sivil toplum örgütü tarafından seslendirilmiş ve kendi teşkilatlarına gönderilmiş” denildi.

Ses kaydının sahibi ise Diriliş Başkanları Derneği Genel Başkanı Hasan Türksel. Kayıtta “Diriliş Başkanları” ifadeleriyle hitap edilen kişiler ise derneğin üyeleri. Türksel, ses kaydında söylediklerini Facebook hesabından da 18 Aralık’ta paylaşmış.

Ancak ses kaydının farklı kişilere/kurumlara ait olduğu iddiası hızla yayılınca Genel Başkan Türksel, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Türksel kaydın kendisine ait olduğunu söyledi.