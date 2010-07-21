Büyükelçi Ricciardone atama için Senato'yla görüştü

T24- Başkan Barack Obama’nın Amerika’nın Ankara büyükelçiliğine atadığı Francis Ricciardone, atamanın onaylanması için Senato’da yapılan oturumda Türkiye ile ilgili sorulara yanıt verdi. Başkanlığını Demokrat Partili Senatör John Kerry’nin yaptığı dış ilişkiler komisyonu üyelerinin öncelikli soruları arasında Türkiye’nin İsrail ve İran ile ilişkileri, Ermeni soykırımı iddiaları, Kıbrıs ve Rum patrikhanesinin durumu yer aldı.



Atanmasının önümüzdeki günlerde Senato’da onaylanması beklenen Büyükelçi Francis Ricciardone, dünkü oturumda Türkiye ve Amerika arasında, ortak hedefler doğrultusunda işbirliğini pekiştirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Büyükelçi, ‘Türkiye’nin Amerika ile işbirliğini güçlendirmek benim sorumluluğum olacak’ ifadelerini kullandı.



Ricciardone, Amerika ve Türkiye’nin ortak hedeflerinden birinin de PKK ile mücadele olduğunu belirti. ABD’nin Türkiye’nin PKK’ya karşı yaptığı operasyonları desteklediğini belirten Büyükelçi, Türk liderlerin PKK sorununun çözümünde siyasi, ekonomik, ve kültürel önlemler alması gerektiğinin farkında olduğunu söyledi. Büyükelçi ‘Türkiye’nin Ulusal Birlik Projesi Kürtler’in ve diğer toplumların insan hakları ve ekonomik durumunu geliştirmeyi amaçlıyor. Bu girişimin devam ettirilmesi sadece PKK’yı zayıflatmakla kalmaz, Türk demokrasisi ve insan haklarını da güçlendirir’ diye konuştu.



Ricciardone Mavi Marmara olayından sonra iyice bozulan Türk İsrail ilişkilerinin yeniden düzelmesinin öneminin de altını çizdi. Büyükelçi, İran konusunda ise, Türkiye’yi, bölgedeki nüfuzunu İran’ı nükleer emellerinden caydırmak için kullanmaya teşvik edeceğini belirtti.



Büyükelçi Ricciardone Senatör Bob Casey’nin Rum Patrikhanesi’nin durumu ile ilgili sorusunu yanıtladı. Patrikhanenin ekümenik statüsünün tanınması için Türk yetkililere telkinde bulunmaya devam edeceğini belirten Ricciardone, ‘Türkiye tarih boyunca dini azınlıklara gösterdiği hoşgörü ile gurur duyuyor, ancak bu tarihi gerçeğin hakkını modern çağda veremiyor. Türkiye’nin Ortadoğu’da önemli bir ülke olabilmesi için insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin hakkını vermesi lazım’ dedi.



Büyükelçi özellikle Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili Demokrat Partili Senatör Bob Menendez’in ısrarlı sorularıyla karşı karşıya kaldı. Diplomatların kişisel politikaları olmadığına dikkat çeken Ricciardone, soykırım konusunda Amerikan yönetiminin politikasını savunmaya devam edeceğini söyledi.



Senato’daki oturumda Bağdat Büyükelçiliği’ne atanan James Jeffrey de bir konuşma yaptı. Irak konusunda en deneyimli diplomatlardan biri olarak bilinen Jeffrey’nin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jeffrey Türkiye’nin Irak’ın önemli komşularından biri olduğunu ve PKK sorunuyla mücadelede Türkiye, Irak ve Amerika arasındaki üçlü mekanizmanın devam edeceğini söyledi.