Büyükelçi, protokolü yarım saat bekledi

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak Türkiye’de bulunan ve İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Ankara, Çanakkale ve İstanbul ziyaretlerini tamamladıktan sonra bugün Dubai'ye gitti.



Türkiye’den ayrılışı sırasında İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Tom Russell, Atatürk Havalimanı apronunda protokol görevlilerinden önce yerini aldı ve yarım saat boyunca protokol görevlilerini bekledi.



THY’ye ait tarifeli bir uçakla bugün saat 10.50’ İstanbul’dan Dubai’ye giden konuk Cumhurbaşkanı McAleese'yi Atatürk Havalimanı’ndan Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Türkgenci ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.



Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde yapılan törende, tören mangasına ‘Merhaba Asker’ diyen Cumhurbaşkanı Mary McAleese, kendisini asker selamıyla uğurlayan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Türkgenci'ne teşekkür etti. Bu arada İrlanda Cumhurbaşkanı’nın heyetinde bulunan gazeteciler de tören mangasının bol bol fotoğrafını çekti.



Irlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese Atatürk Havalimanı Devlet Konukevine gelmeden önce bomba uzmanı köpek “Angel” de tüm binada arama yaptı.