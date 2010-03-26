T24 LogoT24 Logo
Gündem

Büyükelçi, protokolü yarım saat bekledi

Havaalanına gelen büyükelçi protokolü yarım saat bekledi.

26 Mart 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak Türkiye’de bulunan ve İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Ankara, Çanakkale ve İstanbul ziyaretlerini tamamladıktan sonra bugün Dubai'ye gitti.


Türkiye’den ayrılışı sırasında İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Tom Russell, Atatürk Havalimanı apronunda protokol görevlilerinden önce yerini aldı ve yarım saat boyunca protokol görevlilerini bekledi.


THY’ye ait tarifeli bir uçakla bugün saat 10.50’ İstanbul’dan Dubai’ye giden konuk Cumhurbaşkanı McAleese'yi Atatürk Havalimanı’ndan Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Türkgenci ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.


Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde yapılan törende, tören mangasına ‘Merhaba Asker’ diyen Cumhurbaşkanı Mary McAleese, kendisini asker selamıyla uğurlayan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Türkgenci'ne teşekkür etti. Bu arada İrlanda Cumhurbaşkanı’nın heyetinde bulunan gazeteciler de tören mangasının bol bol fotoğrafını çekti.


Irlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese Atatürk Havalimanı Devlet Konukevine gelmeden önce bomba uzmanı köpek “Angel” de tüm binada arama yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24