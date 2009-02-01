Büyükelçi, Obama'dan etkilendi camiye gitti

ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD Başkanı Barack Obama’nın İslam dünyasına verdiği samimi mesajların ardından kendisinin de geçen camiye giderek, vatandaşlarla sohbet ettiği söyledi.



17. Antalya Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için Antalya’da bulunan ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, yeni binasına taşınan Türk-Amerikan Derneği Antalya Yabancı Dil Kursu’nu ziyaret etti. Jeffrey, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ankara’daki Maltepe camisine gitmesine ilişkin soruları yanıtlayan James Jeffrey, “Birkaç gün önce ABD Başkanı Barack Obama, İslam dünyasına bir mesaj gönderdi. Başkanımız Sayın Obama’nın bu mesajı, çok açık ve samimi bir mesajdı. Bu mesajın ardından ben de Maltepe Camisine gittim ve oradaki vatandaşlarla sohbet ettim” diye konuştu.



‘Obama iyi ilişkiler istiyor’



Obama’nın İslam dünyasına bir İslam ülkesinden sesleneceğine yönelik haberlerle, bu ülkenin Türkiye olup olamayacağına ilişkin soruya da Jeffrey, “Şimdiye kadar açıklamalarında görüldüğü gibi Sayın Obama, İslam dünyası ile iyi ilişkiler istiyor” yanıtını verdi.



Büyükelçi, kendisinin İslam dünyasına seslenmesi için Türkiye’yi önerip, önermediğine ilişkin soruya karşılık “Sayın Obama İslam dünyasına ziyaretler yapacak ama nereye gideceğini henüz bilmiyoruz, bu yöndeki açıklamayı bekliyoruz” dedi.



