-BÜYÜKELÇİ LEVY'DEN "3 ÇOCUK" ESPRİSİ ANKARA (A.A) - 21.07.2011 - İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Amit Zarouk, 4 yıldır görev yaptığı Türkiye'ye veda ediyor. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, Amit Zarouk ile eşi Liat Zarouk için konutunda davet verdi. Büyükelçi Levy, Zarouk'un çok iyi bir diplomat olduğunu, işini başarıyla yerine getirdiğini söyledi. İsrailli diplomatların yurt dışı görevlerde genellikle 3 yıl kaldıkları ancak Zarouk'un görevini 4 yıldır sürdürdüğünü belirten Büyükelçi Levy, üçüncü çocukları henüz doğan Zarouk çifti için ''Kaldıkları fazladan bir yılda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesine uydular'' diye espri yaptı. Amit Zarouk da bu görevinin kendisi için özellikle böyle bir dönemde çok önemli olduğunu belirterek, gerek kariyeri gerekse özel yaşamı açısından Ankara'nın kendisi için özel bir yeri olacağını kaydetti.