Büyükelçi Korutürk İsveç'e döndü

T24 - İsveç parlamentosunun “Ermeni soykırımı” tasarısını kabul etmesi üzerine istişareler için Ankara’ya çağırılan Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk, Türkiye’ye geldikten 19 gün sonra İsveç’e döndü.





Ermeni tasarısının İsveç parlamentosunda kabulünün ardından istişareler için Türkiye'ye çağrılan Büyükelçi Korutürk, Stockholm'e gidişinden önce Esenboğa havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Korutürk, diplomaside bir büyükelçinin istişareler için geri çekilmesinin ciddi bir tepki, hatta protesto olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin bu tepkiyi gösterdiğini hatırlattı. Kararın kabulünün ardından İsveç hükümetinin attığı bütün adımların kararı hiçbir şekilde tasvip etmediklerini ve bunun uygulanabilir bir karar olmadığını ortaya koyduğunu belirten Korutürk, İsveç anayasasının dış politika görevini hükümete bıraktağını ve dolayısıyla bu kararın tavsiye niteliğinde değerlendirildiğini kaydetti. Korutürk, "İsveç hükümeti bu kararın uygulanmayacağını açık bir şekilde ifade etmiştir" diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Ne değişti de gidiyorsunuz" sorusu üzerine Büyükelçi Korutürk, çok şeyin değiştiğini belirterek, kararın kabulünden bu yana meydana gelen gelişmeleri özetledi. İsveç parlamentosunun kararı kabulünün ardından ilk uçakla Türkiye'ye döndüğünü anımsatan Korutürk, daha sonra iki ülke dışişleri bakanının Finlandiya'da bir araya geldiğini, İsveç'in bu kararın çok ters bir karar olduğunu söylediğini, İsveç Başbakanının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak özür dilediğini, İsveç basınında da pek çok haber çıktığını belirtti. Korutürk, "Dolayısıyla o günden bu yana artık bunun çok yanlış bir karar olduğu ve hükümetin bunu uygulamayacağı çok net ortaya konuldu. Bu çerçevede esasen büyükelçinin oraya gitmesinin zamanı geldiği yönünde siyasi irade belirdi" diye konuştu.



'Geri dönmem için bütün koşullar oluştu'



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile dün gerekli istişareleri yaptıklarını kaydeden Büyükelçi Korutürk, şunları söyledi:



"Gelmem nasıl bir siyasi kararsa gitmem de siyasi bir karardır. Geri dönmem için bütün koşulların oluştuğu sonucuna varıldı. Bu aşamadan sonra İsveç ve hükümetinin tavrı önemli. Yapılan bu yanlışı nasıl telafi edeceklerini hep birlikte göreceğiz. İsveç hükümetinin elinden geleni yapacağını da umuyorum."



Korutürk, Kulu'yu ziyaret etmesinin sebebinin sorulmasına karşılık da Kululuların sorunlarını dinlemek için oraya gittiğini, ancak hepsini karar nedeniyle infial içinde gördüğünü bildirdi.



Büyükelçi Zergün Korutürk, Türkiye’nin tüm uyarıları ve İsveç Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen İsveç Parlamentosu’nun 11 Mart’ta “soykırım” tasarısını bir oy farkla onaylamasının hem ardından istişareler için Ankara’ya çağırılmış ve bir gün sonra 12 Mart’ta Türkiye’ye gelmişti.



Ancak Ankara, İsveç Hükümeti'nin gerek tasarının görüşülmeden önce gerek kabul edilmesinin ardından bu girişime karşı olduğunu açık ve net bir biçimde ortaya koymasını, bu tutumun başta Başbakan ve Dışişleri Bakanı olmak üzere İsveç hükümet üyelerince çok sayıda açıklama ile belli edilmesini dikkate alarak Büyükelçi Korutürk'ün, bugün Stockholm’a dönmesine karar vermişti.



Türk Hükümeti'nin bu konudaki kararda ayrıca İsveç’in AB üyeleri arasında Türkiye’nin üyeliğini en çok destekleyen ülkeler arasında bulunmasının da göz önünde tutulan diğer bir faktör olduğu ifade edildi.