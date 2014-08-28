T24 LogoT24 Logo
Dünya

Büyükelçi kızını masa ayağı ile dövdü

ABD'de komşuların şikayeti üzerine Ekvator Ginesi Büyükelçiliğine giden polisler, Büyükelçi Ruben Maye Nsue Mangue'nin kızını masa ayağıyla döverek hastanelik ettiğini gördü

28 Ağustos 2014 20:16

ABD'nin başkenti Washington'da komşularının şikayeti üzerine Ekvator Ginesi Büyükelçiliği'ne giden polisler, Büyükelçi Ruben Maye Nsue Mangue’in ahşap masa ayağı ile dövdüğü genç kızını buldu. Diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle Mangue hakkında bir işlem yapılamadı, kızı hastaneye kaldırıldı

Polis Sözcüsü Dustin Sternbeck, kafasında derin bir kesik, yüzünde yaralar ile vücudunun her yerinde morluklar bulunan genç kızın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Genç kızın, Batı Afrika ülkelerinden Ekvator Ginesi'nin ABD Büyükelçisi Ruben Maye Nsue Mangue'nin kızı olduğu belirlendi.

Diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için Mangue hakkında işlem yapılamadı.

Komşuların daha önce de Mangue hakkında aile içi şiddet konusunda şikayette bulunduğu belirtildi. (AA)

ETİKETLER

büyükelçiekvator ginesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24