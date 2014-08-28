Büyükelçi kızını masa ayağı ile dövdü

ABD'nin başkenti Washington'da komşularının şikayeti üzerine Ekvator Ginesi Büyükelçiliği'ne giden polisler, Büyükelçi Ruben Maye Nsue Mangue’in ahşap masa ayağı ile dövdüğü genç kızını buldu. Diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle Mangue hakkında bir işlem yapılamadı, kızı hastaneye kaldırıldı

Polis Sözcüsü Dustin Sternbeck, kafasında derin bir kesik, yüzünde yaralar ile vücudunun her yerinde morluklar bulunan genç kızın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Genç kızın, Batı Afrika ülkelerinden Ekvator Ginesi'nin ABD Büyükelçisi Ruben Maye Nsue Mangue'nin kızı olduğu belirlendi.

Diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu için Mangue hakkında işlem yapılamadı.

Komşuların daha önce de Mangue hakkında aile içi şiddet konusunda şikayette bulunduğu belirtildi. (AA)