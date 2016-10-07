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Dünya
Deutsche Welle

Büyükelçi Karslıoğlu Berlin’e geri döndü

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu Almanya’ya geri döndü

07 Ekim 2016 19:50

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nun Çarşamba günü Almanya'ya geri döndüğü belirtildi.

Alman Meclisi'nin haziran ayı başında kabul ettiği Ermeni soykırımını tanıyan kararına tepki gösteren Türkiye, Büyükelçi Karslıoğlu'nu Ankara'ya geri çağırmıştı. Yaklaşık dört ayı aşkın süredir Türkiye, Almanya ile diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesinde sürdürüyordu.

Karslıoğlu'nun Berlin'e geri dönmesiyle Türkiye Almanya ilişkilerini yeniden büyükelçi seviyesine çıkardı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Ederer, Büyükelçi Karslıoğlu'nun Berlin'e dönmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ederer, Almanya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından Türkçe olarak "Tekrar hoşgeldiniz, Sayın Büyükelçi!” mesajını paylaştı.

Ederer, yaptığı yazılı açıklamada da "Türk dostum ve meslektaşım Büyükelçi Karslıoğlu'nun Berlin'e dönerek ülkesini Almanya'da temsil edecek olmasından memnuniyet duyuyorum” dedi. Ederer, "Türk-Alman ilişkilerini iyi bilen bir uzman” ve "iki ülke arasındaki iyi ilişkiler ve güvene” önem veren bir kişi olan Büyükelçi Karslıoğlu'nu takdir ettiğini ifade etti. Müsteşar Ederer, "(Karslıoğlu'nun) dönüşünü iki ülke arasındaki ikili ilişkiler açısından önemli olumlu bir adım olarak görüyorum” dedi.

Karslıoğlu'nun Ankara'ya geri çağrılmasının ardından Berlin Büyükelçiliği'ne Ali Kemal Aydın atanmıştı. Karslıoğlu, Büyükelçi Aydın Berlin'e gelene kadar görev yapacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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