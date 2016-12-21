Büyükelçi Karlov’un katilinin 3 gün önceki keşif görüntüleri ortaya çıktı!

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altıntaş’ın saldırıyı gerçekleştirdiği yere 3 gün önceden gidip keşif yaptığı ortaya çıktı.
Atilla Güner’in yönettiği haberhakkim.com’da Rus REN TV’de yayınlanan videodan çekilen fotoğrafları yayınlandı.
Rusya'nın Büyükelçisi Andrey Karlov, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanat Merkezi'nde katıldığı bir sergide, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube'sinde polis olan Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti.