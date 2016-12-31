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Büyükelçi Karlov'u öldüren katilin telefon şifresi Apple'dan istenecek

Büyükelçi Karlov'u öldüren katil polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefon şifresi kırılamadığı için Apple'dan şifrenin isteneceği duyuruldu

31 Aralık 2016 21:30

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a gerçekleştirilen suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonundaki şifrelerin kırılması için Apple'a başvuru yapılacak. 

Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırganın iPhone modeli telefonundaki şifreleri kırmak için yetkililer Apple ile iletişime geçecek. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılacak.

Daha önce ABD'de San Bernardino'da bir engelli merkezinde maskeli üç saldırgan tarafından yapılan saldırıyı soruşturan FBI, 14 kişiyi uzun namlulu silahla öldüren saldırgan Syed Rizwan Farook'un iPhone 5C telefonunun şifresini istemişti. Ancak Apple, "Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz" şeklindeki bir açıklamayla bu talebi geri çevirmişti.

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