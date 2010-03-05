Büyükelçi Jeffrey: Tasarıya karşıyız

T24 - Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarının ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Jeffrey, “Onaylanan tasarıya karşıyız” dedi.





ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde dün akşam 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik karar tasarısının kabul edilmesinden sonra bugün Dışişleri Bakanlığına gelerek, görüşmelerde bulundu.



ABD Büyükelçisi Jeffrey, görüşmelerin ardından Türkçe kısa bir açıklama yaptı.



Burada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un konuyla ilgili açıklamasını okuyan Jeffrey, Clinton'un, hem ABD Başkanı Barack Obama, hem de kendisinin böyle bir kararın kongrede alınmasına karşı olduklarını açıkladığını söyledi.



Jeffrey, Clinton'un kongrenin bu konuda karar almasını doğru bulmadıklarını ifade ettiğini ve kongrede yeni bir karar alınmasını da istemediklerini açıkladığını kaydetti.





ABD’ye üç mesaj



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye; görüşmede Ankara, Büyükelçi aracılığıyla ABD'ye üç mesaj iletti.



Bu mesajlardan ilki “Tasarının özü yanlıştır” oldu. İkinci mesaj ise onaylanan tasarının "Türk-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyeceği" yönündeki mesaj. Bir diğer mesajda ise “Tasarı, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşmesi sürecini olumsuz etkileyecektir” denildi.



Söz konusu kaynaklar, Büyükelçi Jeffrey’in ise “Oylanamanın zamanmalasının hatalı olduğunu” ifade ettiğini belirttiler.





