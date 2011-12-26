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Dünya

Büyükelçi halk tarafından tartaklandı  KAHİRE (A.A)

26 Aralık 2011 09:54

-Büyükelçi halk tarafından tartaklandı  KAHİRE (A.A) - 26.12.2011 - Slovenya'nın Kahire Büyükelçisi Robert Kokalj'ın başkent Kahire'nin Şobra ilçesinde fotoğraf çekerken casus zannedilerek halk tarafından tartaklandığı bildirildi.  Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre, Kokalj ve şoförü, Şobra ilçesinin fakir bölgelerinde çocukların fotoğrafını çekerken aralarında güvenlik kuvvetlerininde bulunduğu bir grubun fiziki saldırısına uğradı.  Bölge sakinleri tarafından darp edilen Kokalj'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, soruşturma başlatıldı.  Olayla ilgili resmi işlem yaptırmayacağını kaydeden Kokalj, söz konusu ziyaretten önce Mısır makamlarının bigilendirilmediğini söyledi. 

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