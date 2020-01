-Büyükelçi Dedeoğlu'nun cenazesi toprağa verildi ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Görevi başındayken hayatını kaybeden Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Mehmet Hilmi Dedeoğlu'nun cenazesi Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu törende yaptığı konuşmada, her ölümün büyük bir acı ve kayıp olduğunu belirterek, ancak bazı ölümlerde acı, hüzün ve ıstırabın onurla birlikte geldiğini söyledi. Bunların çok özel ölümler ve ayrılıklar olduğunu ifade eden Davutoğlu, ayrılırken bu insanların ders verdiğini ve her hatırlandıklarında bir kez daha tefekkür edildiğini belirtti. Davutoğlu, şöyle devam etti: "Hilmi Dedeoğlu'nun sadece hayatı değil, bu dünyadan ayrılışı da bütün insanlar için, ama özellikle Dışişleri camiamız için büyük bir derstir. O vazifesini ifa ederken, aslında belki istirahat etmesi, hastanede bulunması gereken bir dönemde ısrarla vazifesine gitme iradesi göstermiş, vazifesini ve mesleğini, vatana hizmetini, Dışişleri camiamıza hizmetini bir ulvi görev olarak son ana kadar hissetmiş bir mensubumuzdu." Büyükelçi Dedeoğlu'nun sabah erken vazifesine başlayacak bir saatte annesinin yanında vefat ettiğini hatırlatan Davutoğlu, "Bakanlığımızdan, bizden gelen bütün telkinlere rağmen Kuveyt'e dönüp vazifesine devam etmek istedi. O zaman anladık ki kararlı bir şekilde geride büyük bir miras bırakmak istiyor. Şimdi anlıyoruz ki bir kez daha bu miras onun bize büyük bir emaneti" dedi. Dedeoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda kendisinin de aynı üniversitede olduğunu ifade eden Davutoğlu, Dedeoğlu'nun o zaman da karakterinin aynı olduğunu, büyükelçi olduğunda da mütevaziliğini, çalışkanlığını, sükutunu, ama sükutla birlikte onurlu bir şekilde her konuda tavır alışını hep gözlediklerini kaydetti. Dedeoğlu ailesine seslenen Davutoğlu, "Acınızı anlıyoruz, ama bir taraftan da büyük bir onur duymalısınız. Bizim için o, vazife anında vefat eden bir büyükelçimiz olduğu için vazife şehididir. Bir anlamda vazifesini, mevziini, cephesini terk etmemiştir. Ne kadar gurur duysanız az. Ne kadar onun mirasını gelecek nesillere aktarmak üzere anlatmak isteniz azdır. Yaşadığınız acıyı deruni bir şekilde hissediyoruz" diye konuştu. -"Vazife mekanını terk etmeyiz"- Dışişleri camiasına da seslenen Davutoğlu, kayıplarının büyük olduğunu, ama aynı zamanda bir hariciye memuruna, Hilmi Dedeoğlu'nun hayat hikayesinin, özellikle de ahirete intikal edişinin hikayesinin genç meslek memurlarına öğretilmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Ne olursa olsun, bedenimiz ne kadar zayıflarsa zayıflasın, vazife mekanını terk etmeyiz. Ömrümüzün kısaldığını hissetsek bile vazifemizin ne kadar uzun, derin, geniş kapsamlı olduğunu hep hatırlar, hep ona göre çalışırız. Tek başımıza omuzladığımız görevlerin aslında bir milletin aziz hatırasını da yaşattığını düşünerek gece gündüz çalışırız. Acımız büyüktür ama onurumuz da büyüktür" diye konuştu. Büyükelçi Dedeoğlu'nun babası Nahit Dedeoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bu acı günümüzde yanımızda olduğunuz için size teşekkür ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. Törene katılanların Büyükelçi Dedeoğlu'nu sevdiği için orada bulunduğunu ifade eden Nahit Dedeoğlu, Dedeoğlu'nun sevenlerinin bir arada olmasından dolayı gururlu olduğunu söyledi. Büyükelçi Dedeoğlu'nun bakanlıktaki arkadaşları adına, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı elçi Hüseyin Avni Aksoy da kısa bir konuşma yaparak, Dedeoğlu'nun herkese bir şeyler öğrettiğini ve herkesin hayatına bir şekilde dokunduğunu ifade etti. Bakanlıktaki törenin ardından Kocatepe Camisi'ne götürülen Dedeoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Dedeoğlu'nun cenazesini bir süre omzunda taşıdı. Dedeoğlu'nun cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Bakanlıktaki törene ve cenaze törenine, Mehmet Hilmi Dedeoğlu'nun annesi Gönül Dedeoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Serdar Kılıç, gazeteci Enis Berberoğlu, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları da katıldı.