Büyükelçi Daryal Batıbay'a şarap soruşturması

T24 - Başbakanlık Etik Kurulu, eski Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Daryal Batıbay'ın 200 bin euro değerindeki 2 bin şişe şarabı zimmetine geçirdiği iddiasını araştırıyor.

Yahya Bostan'ın Sabah gazetesinde yayımlanan haberine göre, Türkiye'nin Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Daimi Temsilciği'nden 200 bin euro değerinde 2 bin şişe pahalı şarabın kaybolduğu iddia edildi. Başbakanlığa gönderilen bir ihbar mektubunda bu şarapların eski Daimi Temsilci Daryal Batıbay tarafından zimmetine geçirildiği ileri sürüldü. İddiaya göre Batıbay, bunun yanı sıra ödenekten de kendisi için özel şaraplar aldırdı. Bu iddia Başbakanlığı harekete geçirdi. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan iki uzman Strazburg'a giderek aralarında ikinci katip ve kavasların da bulunduğu görevlileri tam beş gün sorguladı. Sorgulama sırasında daimi temsilcilikteki belgeler, sayım tutanakları ve hesaplar tek tek incelendi.

Etik Kurulu uzmanları yaptıkları inceleme sonucunda, Büyükelçi Daryal Batıbay'ın şarapları zimmetine geçirdiği iddiasının güçlü delillere dayandığı görüşünü bildirdi. Başbakanlığın üzerinde durduğu iddialara göre şarapların Türkiye'ye sokulması filmlere taş çıkartacak bir operasyonla gerçekleştirildi. 2 bin şişe şarap tek tek özel bir şekilde paketlendi. Şaraplar, eski eşyalara sarılarak, elçinin eşyalarını taşıyan kamyonun içine gizlendi. Batıbay'ın görevi bıraktığı tarih olan 28 Ağustos 2011'den hemen sonra, Ekim 2011'den itibaren de şaraplar diplomatik eşya statüsünde Türkiye'ye sokuldu. Bu sayede şaraplar herhangi bir kontrole tabi olmaksızın gümrükten geçti.

Eşyaları taşıyan kamyon Türkiye'ye girerken, durumdan rahatsız olan temsilcilikteki idari personelden bir kişi Edirne Emniyeti'ne konuya ilişkin ihbarda bulundu, ancak kamyon sınırı geçmiş olduğundan herhangi bir işlem yapılamadı. Strasbourg'da inceleme yapan uzmanların görüşü üzerine Başbakanlık Etik Kurulu, eski elçinin savunmasının alınmasına karar verdi. Savunma sonrasında elçiye etik uyarı kararı çıkması bekleniyor. Bu arada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da şarapların gümrük mevzuatına aykırı bir şekilde Türkiye'ye girdiği iddiası nedeniyle incelemeye dahil oldu. Öte yandan yapılan inceleme sonrasında emekli büyükelçi Batıbay'ın kançılarya yani ikametgah servis aracı alınması için gönderilen ödenekle kendi özel kullanımı için spor bir BMW aldığı tespit edildi. Güvenlik kriterine uymayan bahse konu üstü açık BMW'nin, ikametgâh garajında bulunduğu belirtildi.

'İncelemeden haberim yok'

Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay'a KKTC'de ulaşan Sabah, hakkında başbakanlığa gelen iddiaları sorunca Batıbay "Böyle bir iddiadan haberim yok. Çok şaşırdım ilk kez duyuyorum. Konudan haberim yok" yanıtı verdi. Batıbay "Devletin temsil ağırlama gideri var. İçki de yiyecek de alınıyor. Tüketilenler de kayıttan düşüyor. Ben ayrılırken devrettim. Sayarak devrettim. O da teslim aldı, teslim tutanağı da var. Aradaki fark da tüketilmiş olandır" şeklinde konuştu. Batıbay tüketilen miktarı hatırlamadığını söylerken makam aracı servis aracı ödeneğinden alınan üstü açık spor BMW'ye ilişkin ise "BMW'yi ben almadım, devlet aldı" yanıtını verdi.

Emekli Büyükelçi Daryal Batıbay, Dışişleri Bakanlığı'nın parlak diplomatları arasında yer alıyordu. 28 Ağustos 2011'de Resmi Gazete'de yer alan kararnameyle Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'nden emekli olması için Ankara'ya alınmıştı. Batıbay, tam sekiz yıl yürüttüğü Daimi Temsilcilik öncesinde Zagreb, Pekin gibi önemli başkentlerde büyükelçilik yapmıştı.