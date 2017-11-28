Büyükelçi Çorman: İstikrarlı büyüyen Irak'la daha hızlı büyürdük

ANTALYA, (DHA) - IRAK\'ta son dönemde yaşanan istikrarsız ortamın Türkiye\'yi çok önemli ölçüde etkilediğini belirten Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman, \"Irak\'taki gelişmeler istikrarlı bir çizgide olsaydı, biz de Türkiye olarak istikrarlı büyüyen bir Irak\'la daha hızlı büyüyebilirdik\" dedi.

Salı Sanayici İşadamları Grubu\'nun (Salı Grubu) haftalık toplantısı, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü\'nde (ATİK) yapıldı. Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Önder Yüksel, eski Devlet Bakanı Tunca Toskay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı İbrahim Evrim\'in de katıldığı toplantıda, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman konuk konuşmacı oldu.

Türkiye\'nin dış ilişkileri, siyasi ve ekonomik fırsatları hakkında grup üyelerini bilgilendiren Fazlı Çorman, Irak\'tan başlayarak doğuya doğru İran, Afganistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkeler alanında çalışma yürüttüklerini ifade etti. Özellikle Kuzey Irak\'ta yaşanan son gelişmelere dikkat çeken Çorman, \"Yaklaşık bir yıldır bu görevi yapıyorum. Zamanımın çoğunluğunu Irak alıyor. Dış politikada, Türkiye\'nin uzun vadeli çıkarlarına göre hizmet veriyoruz\" dedi.

\'IRAK BÜYÜRSE BİZ DE BÜYÜRÜZ\'

Kuzey Irak referandumuna dikkat çeken Çorman, \"Suriye ve Irak\'taki olumsuz gelişmeler, DEAŞ gibi unsurlar Türkiye\'yi olumsuz etkiliyor. Türk kamuoyu Kuzey Irak\'taki referandum konusunu oldukça yakından izledi. Irak\'taki son gelişmeler nedeniyle yaşanan istikrarsız ortam Türkiye\'yi çok önemli ölçüde etkiledi. Eğer Irak\'taki gelişmeler istikrarlı bir çizgide olsaydı, biz de Türkiye olarak istikrarlı büyüyen bir Irak ile daha hızlı büyüyebilirdik\" diye konuştu.

\'IRAK\'I GÖZ ARDI EDEMEYİZ\'

Son 5-6 yılda Irak\'ta olayların daha vahim hale geldiğini belirten Çorman, milyonlarca insanın yerinden edildiğini kaydetti. Yüz binlerce insanın öldüğünü kaydeden Fazlı Çorman, \"Musul gibi medeniyet beşiği dediğimiz şehirler yok edildi. Musul\'da taş üstünde taş bırakılmadı, tüm binalar yerle bir edildi. Irak\'taki insanlar büyük sıkıntılar içinde. Güçlü tarihi, kültürel, toplumsal ve iktisadi bağlarımız nedeniyle Irak\'ı göz ardı etmek mümkün değil\" dedi.

\'IRAK\'IN TÜRK TİCARETİNDE ÖNEMLİ YERİ VAR\'

Büyükelçi Fazlı Çorman, Irak\'ın birlik ve dirlik içinde kalıcı barış, istikrar ve refaha kavuşmasının Türkiye\'nin yararına olacağını kaydetti. Irak\'ta şu anda gidişatın iyi olduğuna işaret eden Çorman, \"Son 6 ayda Irak, kontrolü DEAŞ\'tan almıştır. O nedenle Irak olumlu yönde ilerlemektedir. Irak\'ta yatırım fırsatları bu anlamda kaçırılmamalıdır\" dedi.

Türk yatırımcıların bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Çorman, şunları kaydetti:

\"Yıkılan yerlerin tamir edilmesi, sosyal yaşantının inşası, yeniden imar yapılanması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye\'nin Irak\'a yönelik çeşitli faaliyetleri var. Irak\'ın Türk ticaretinde önemli yeri var. Bunu çok daha ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji konusuna gelince Irak\'la ilişkiler söz konusu olduğunda Türkiye\'den Irak\'a ihracat şeklinde gerçekleşen büyük bir ticaret var. Irak, Türkiye\'nin ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Bunun artacağını düşünüyoruz. Ayrıca Irak\'tan Türkiye ve başka ülkelere petrol ithalatı da var. Bu kapsamda ülkemiz Irak\'ın petrol ve doğalgaz kaynaklarının küresel pazarlara ulaştırılmasında kilit öneme sahip.\"

\'IRAK\'LA TİCARİ İLİŞKİLER\'

Irak\'ta müteahhitlik alanında yapılan ekonomik aktiviteler de olduğunu aktaran Çorman, \"Irak\'ta önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmeliyiz\" dedi.

Toplantının ardından Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç, Büyükelçi Fazlı Çorman\'a teşekkür plaketi verdi.

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