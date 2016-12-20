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BBC Türkçe

Büyükelçi cinayetinin ardından Moskova'da Suriye toplantısı

Rus, Türk ve İranlı Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine karşın Suriye ve Halep'teki durumu el almak üzere Moskova'da bir araya gelecek.

20 Aralık 2016 11:41

Rus, Türk ve İranlı Dışişleri ve Savunma Bakanları, Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesine karşın Suriye ve Halep'teki durumu el almak üzere Moskova'da bir araya gelecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ı da mevkidaşı Cevad Zarif'in temsil edeceği toplantının planlandığı gibi yapılacağını söylemişti.

Lavrov "Bu barbarca suçu işleyenlerin Rusya-Türkiye ilişkilerindeki normalleşme sürecini bozma, özellikle de Suriye'deki terörle etkin mücadeleyi önleme amacı olduğundan eminiz. Bu girişim faydasız. Toplantıda atacağımız adımlar bu suçun arkasındakilerin planlarını boşa çıkaracak" demişti.

Daha önce Reuters'a açıklama yapan bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisiyse "Toplantı, her üç tarafın görüşlerini anlamak, nerede durduğumuzu görmek ve buradan bir başlangıç yapmak için. Mucize bir toplantı değil ama tüm tarafların birbirlerini dinleme şansı olacak" diye konuşmuştu.

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da toplantıda Suriye'de süren savaşın nasıl sona erdirileceği ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının nasıl yerine getirileceği üzerine odaklanacağını söylemişti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura da, Moskova'daki toplantıyı ve ve çatışmaları durduracak herhangi bir hamleyi memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

De Mistura ayrıca, BM'nin hükümet ve muhalifler arasında 8 Şubat'ta, Cenevre'de bir toplantı yapmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

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