-Büyükelçi Burcuoğlu: ''Beklediğimiz gelişmeyi sağladık" PARİS (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, Fransa'da 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasanın iptali için bugün Anayasa Konseyi'ne başvuru yapılmasıyla gelinen noktanın çok önemli olduğunu söyledi. Burcuoğlu, "Geldiğimiz nokta çok önemli, beklediğimiz gelişmeyi sağladık. Bu aşamada, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Türk-Fransız ilişkileri bu yasa ile yaşayamazdı. Anayasa Konseyi'nden olumlu bir karar çıkmasını bekliyoruz. Türkiye'de iktidar, muhalefet, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, Fransa'daki Türk Dernekleri tek bir yürek oldu ve bize destek verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fransa'daki Türk sivil toplum örgütleri, demokratik haklarını kullanarak tepkilerini dile getirdiler" diye konuştu. "Senato'da imzaları toplayan Jacques Mezard, Meclis'te ise Jean Michelle Diefenbacher girişiminde gerek senatoda gerek mecliste bütün siyasi grupların bu girişime destek vermesi çok önemli" diyen Burcuoğlu, "Sayının yüksek olması bizi memnun etti. Sayı daha da artabilirdi" dedi. -"Bazı Senatörler suç duyurusunda bulunacak" Fransa'daki radikal Ermeni diasporasına üye bazı kişilerin Senatörleri etki altına almak için yoğun çaba sarfettiğini kaydeden Tahsin Burcuoğlu, bazı Senatörlerin kendilerini tehdit eden Ermeniler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Burcuoğlu şöyle konuştu: "Şu anda iyimser bir bekleyiş içindeyiz, otuz günlük sürenin sonunu bekleyeceğiz. Anayasa Konseyi başvuruları aldığını ve kayda geçirdiğini açıkladı ve bir başvuru numarası verdi. Önümüzdeki hafta içinde Anayasa Konseyi'nin bir raportör tayin etmesi bekleniyor." -"Gergin bir hafta sonu geçirdik" Senato'da yasanın kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı'nın iki hafta içinde yasayı onaylamak için hazırlandığını kaydeden Burcuoğlu, kendilerine bu süreden önce Nicolas Sarkozy'nin imza atacağı yolunda haberler geldiğini, ancak Anayasa Konseyi genel sekreterliğinin gerek Meclis, gerek Senato'da itiraz için bir imza kampanyası başlatıldığı yolundaki haberlerin ardından, Elysse Sarayı'na imza sürecinin bekletilmesi mesajını gönderdiğini ifade etti. Burcuoğlu, Büyükelçilik olarak yoğun bir temas trafiğinde bulunduklarını ileterek, Senato ve Milletvekillerinin dışında Fransız Büyükbaş Hayvan Üreticileri Derneklerine kadar çok farklı sivil toplum kuruluşlarına kadar temaslarda bulunduklarını belirtti. Büyükelçi Burcuoğlu, bütün radyo televizyon, yazılı basın ile iletişim içinde olduklarını hatta müzik kanallarının haber programlarında bile çıkıp görüşlerini anlattıklarını söyledi. Büyükelçi, Fransız basınının yüzde 80'inin bu yasaya karşı görüş bildirdiklerini, önemli hukukçuların yine bu yasaya karşı tavır aldıklarını hatırlattı ve imza atan milletvekilleri, senatörlerin bunu bir ilke meselesi yaptıklarını, Anayasa ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle başvurduklarını kaydetti.