Büyükelçi Berger'den, Başkan Kayalı'ya ziyaret

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Aydın\'ın Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı\'yı ziyaret etti.

Aydın\'a düzenlediği resmi program kapsamında Kuşadası\'na gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı\'ya konuk oldu. Başkanı Kayalı\'ya AB tarafından desteklenen projeler hakkında bilgi veren Berger, \"Çeşitli temaslarımız olacak. Özellikle üzerinde duracağımız alanlar, AB tarafından desteklenen projeler, Aydın\'da Valilik ve Kuşadası dahil olmak üzere çeşitli belediyelerle gelecekte yapabileceğimiz işbirliği. Kuşadası\'nda özellikle turizm ve turizme sağlanabilecek destek konusuyla ilgileniyoruz. Ama eğitim de gerçekten çok önemli. Özellikle Erasmus programına katılan üniversite öğrencileriyle bir araya geleceğiz. Burada bizim isteğimiz Türkiye\'den AB\'ye Erasmus programı aracılığıyla giden öğrenci sayısını artırmak ve oradan da Türkiye\'ye gelen öğrenci sayısını artırmak. Gerçekten burada onlara sunulan fırsatlar onlar için çok ilginç. Dolayısıyla bütçeyi de artırdığımız için bu program kapsamında, öğrenci sayısı artsın istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de tekrar gelip gerçekleştirdiğimiz projeleri yerinde görmek istiyoruz\" dedi.

Başkan Kayalı ise \"Bu tür ilişkiler bizi hep bir adım ileriye götürüyor. Vizyonumuzun artmasına neden oluyor. AB projeleri ve fonlarından faydalanmak adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sadece maddi destek için değil, hem vizyonumuzu artırmak hem de AB ile Türkiye, dolayısıyla Kuşadası\'nın entegrasyonunda yol almak için girişimlerimizi sürdürüyoruz\" diye konuştu.



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