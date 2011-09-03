-Büyükelçi Aydın, Trablus'ta TRABLUS (A.A) - 02.09.2011 - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ''Libya ve Libya halkı Türkiye'nin dostudur. Aramızda tarihi, sosyal ve kültürel bağlarımız var. Temennimiz barış ve huzura kavuşması, kalkınması ve uluslararası toplumdaki saygın yerini almasıdır'' dedi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile özel harekat polisleri ve elçilik personelinden oluşan 25 kişilik konvoy, Trablus'a ulaştı. Rascedir sınırında Libyalı görevliler tarafından karşılanan Aydın'a, Trablus'a kadar muhalif güçler eskortluk yaptı. Aydın, büyükelçilik binasına ulaştıktan sonra bir süre aracından inmedi. Bu sırada Özel Harekat polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra büyükelçiliğe girerek binayı kontrol etti. Aydın, daha sonra yaptığı açıklamada, Libya'da yeni bir dönemin başladığını, Türkiye Büyükelçisi olarak yeni dönemde görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Aydın, Türk halkının her zaman Libya halkının dostu olduğunu vurgulayarak, ''Libya ve Libya halkı Türkiye'nin dostudur. Aramızda tarihi, sosyal ve kültürel bağlarımız var. Temennimiz barış ve huzura kavuşması, kalkınması ve uluslararası toplumdaki saygın yerini almasıdır'' dedi. Bu arada, büyükelçilik binası ile rezidansta yapılan kontrollerde, binalara kimliği belirsiz kişilerce girildiği, ofis araç ve gereçlerinin yağmalandığı, otomobillere zarar verildiği tespit edildi.