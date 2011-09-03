T24 LogoT24 Logo
Dünya

Büyükelçi Aydın, Trablus'ta TRABLUS (A.A)

03 Eylül 2011 02:59

-Büyükelçi Aydın, Trablus'ta TRABLUS (A.A) - 02.09.2011 - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ''Libya ve Libya halkı Türkiye'nin dostudur. Aramızda tarihi, sosyal ve kültürel bağlarımız var. Temennimiz barış ve huzura kavuşması, kalkınması ve uluslararası toplumdaki saygın yerini almasıdır'' dedi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile özel harekat polisleri ve elçilik personelinden oluşan 25 kişilik konvoy, Trablus'a ulaştı. Rascedir sınırında Libyalı görevliler tarafından karşılanan Aydın'a, Trablus'a kadar muhalif güçler eskortluk yaptı. Aydın, büyükelçilik binasına ulaştıktan sonra bir süre aracından inmedi. Bu sırada Özel Harekat polisleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra büyükelçiliğe girerek binayı kontrol etti. Aydın, daha sonra yaptığı açıklamada, Libya'da yeni bir dönemin başladığını, Türkiye Büyükelçisi olarak yeni dönemde görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Aydın, Türk halkının her zaman Libya halkının dostu olduğunu vurgulayarak, ''Libya ve Libya halkı Türkiye'nin dostudur. Aramızda tarihi, sosyal ve kültürel bağlarımız var. Temennimiz barış ve huzura kavuşması, kalkınması ve uluslararası toplumdaki saygın yerini almasıdır'' dedi. Bu arada, büyükelçilik binası ile rezidansta yapılan kontrollerde, binalara kimliği belirsiz kişilerce girildiği, ofis araç ve gereçlerinin yağmalandığı, otomobillere zarar verildiği tespit edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24