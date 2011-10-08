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Dünya

Büyükelçi atamalarında yeni dönem ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 13:38

-Büyükelçi atamalarında yeni dönem ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı'nda son dönemde uygulanmaya başlanan bakanlık mensupları arasından olmayan büyükelçi atamaları çerçevesinde şu ana kadar 5 isim görevine başladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık görevine gelmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişim, büyükelçi atamalarında da göze çarpıyor.  Türkiye'nin yurt dışındaki en üst düzey temsilcileri, daha önceden genelde kariyerini bakanlık bünyesindeki görevlerde sürdüren ve yükselen diplomat kökenli isimlerden oluşurken, yeni atamalarla birlikte akademisyenlerden, STK kurucularına kadar farklı meslek gruplarında başarılı olmuş isimler de yer almaya başladı.  Son atamalarla birlikte Kenya'nın başkenti Nairobi, Vatikan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa, Moritanya'nın başkenti Novakşot ve Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türkiye Büyükelçilikleri halen diplomat kökenli olmayan büyükelçiler tarafından yürütülüyor.

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