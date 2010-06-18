Büyükelçi atamaları yapıldı

T24- Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Mehmet Yiğit Alpogan merkeze atanırken, yerine Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Ünal Çevikoöz getirildi.
Bir süredir Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini yürüten Daire Başkanı Elçi Burak Özügergin, merkeze atanan Hırvatistan Büyükelçisi Umur Apaydın'ın yerine görevlendirildi.
Tunus Büyükelçisi Hüseyin Naci Akıncı, Kazakistan Büyükelçisi Atila Günay, Sırbistan Büyükelçisi Ahmet Süha Umar ve Makedonya Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal merkeze atandı.
Bakanlık Müşaviri Büyükelçi Akın Algan Tunus'ta, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Lale Ülker Kazakistan'da, Etiyopya Büyükelçisi Ali Rıza Çomak Sırbistan'da, Chicago Başkonsolosu Uğur Kenan İpek Etiyopya'da, Genel Müdür Yardımcısı Elçi Gürol Sökmensüer Makedonya'da görev yapacak.
Senegal Büyükelçisi Ali Kaya Savut Portekiz Büyükelçiliği’ne, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği’nde müsteşarlık görevinde bulunan Hatice Aslıgül Üğdül de Senegal Büyükelçiliği’ne atandı.
Genel Müdür Yardımcısı Elçi Süleyman İnan Özyıldız Lübnan Büyükelçiliği, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ülker Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği görevini üstlenirken, Kolombiya Büyükelçiliği Müsteşarı Cemil Ferhat Karaman, Uganda Büyükelçiliği Müsteşarı Ahmet Melih Ulueren, Peru Büyükelçilik Müsteşarı Namık Güner Erpul, Angola Büyükelçilik Müsteşarı Hamit Osman Olcay ve Mali Büyükelçiliği Müsteşarı Kemal Kaygısız, bulundukları ülkelerde büyükelçi olarak görevlendirildi.