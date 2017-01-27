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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçiler merkeze alındı

27 Ocak 2017 16:24

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın 30 Kasım tarihli yazısı üzerine 12 Aralık tarihinde alınan karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener merkezde görevlendirildi. Merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkezde görevlendirilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ise Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edildi.

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Kaan EsenerElif Çomoğlu ÜlgenGüney Afrika CumhuriyetiKatarAhmet DemirokCiddeFikret Özer

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