T24 LogoT24 Logo
Dünya

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 12:38

-BÜYÜKELÇİ ATAMALARI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı atamalar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Brüksel Büyükelçisi Nazif Murat Ersavcı, Seul Büyükelçisi Erdoğan Şerif İşcan ve Hanoy Büyükelçisi Ateş Öktem merkeze atandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) daimi temsilcisi Büyükelçi Mustafa Naci Sarıbaş Güney Kore Büyükelçiliğine, merkezden Genel Müdür Büyükelçi Tacan İldem AGİT daimi temsilciliğine getirildi.  Bakanlar Kurulunun Burkino Faso'ya Aydın Sefa Atay'ın Büyükelçi olarak atanması kararı da resmi gazetede yayımlandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24