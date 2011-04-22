-BÜYÜKELÇİ ATAMALARI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Dışişleri Bakanlığında yapılan bazı atamalar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Brüksel Büyükelçisi Nazif Murat Ersavcı, Seul Büyükelçisi Erdoğan Şerif İşcan ve Hanoy Büyükelçisi Ateş Öktem merkeze atandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) daimi temsilcisi Büyükelçi Mustafa Naci Sarıbaş Güney Kore Büyükelçiliğine, merkezden Genel Müdür Büyükelçi Tacan İldem AGİT daimi temsilciliğine getirildi. Bakanlar Kurulunun Burkino Faso'ya Aydın Sefa Atay'ın Büyükelçi olarak atanması kararı da resmi gazetede yayımlandı.