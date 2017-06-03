Büyükelçi: Astana görüşmelerinin yeni turu Haziran'da

Suriye hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin beşinci turunun Haziran ayının ortasında yapılması bekleniyor.

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Şam hükümetinin Astana'da 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak görüşmeler için davet aldığını açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde düzenlenen görüşmelerin daha önceki turlarına katılan silahlı muhalif gruplara yakın kaynaklara göre, bu grupların Astana'ya henüz davet edilmediği belirtildi.

Hükümet net yanıt vermedi

Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamada ise söz konusu tarihin "ne doğrulanabileceği ne de yalanlanabileceği” belirtildi.

Ocak ayından bu yana süren Astana görüşmeleri, Suriye'de barış sağlanması için 2014 yılından bu yana Cenevre'de yapılan müzakerelere paralel olarak yürütülüyor.

Cenevre'deki görüşmeler Suriye'nin siyasi geleceğine odaklanırken, Astana'daki müzakerelerde ülkede ateşkesin tam anlamıyla sağlanması ve çatışmalara son verilmesi hedefleniyor.

Mayıs ayının başında yapılan Astana görüşmelerinin dördüncü turunda,Türkiye, Rusya ve İran; Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için resmen anlaşarak, ilgili mutabakatı imzalamıştı. Çatışmasızlık bölgelerinin etrafına hem rejim güçlerinin hem de muhaliflerin yerleştirileceği kontrol noktaları ve izleme merkezleri kurularak, "güvenlik alanları" oluşturulmasını öngören anlaşma 6 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

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DW/AFP, JD/GA