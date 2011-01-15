Büyükelçi Algan: Tunus'taki Türklerin durumu iyi

T24

THY'nin Boeing 777 tipi uçağı, Türk vatandaşlarının alınmasından sonra İstanbul Atatürk Havalimanına hareket edecek.Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Akın Algan, Enfidha Havaalanında yaptığı açıklamada, ülkede şu anda bir karışıklığın söz konusu olduğunu, 15-16 yaşlarındaki çocukların dükkanları yağmaladıklarını, toplumda huzursuzluğun hakim olduğunu söyledi.Büyükelçi Algan, halkın şu anda sevinç gösterileri yaptığını da belirtti.Türk vatandaşlarının durumunun iyi olduğunu ifade eden Algan, sadece hatıra eşya satan bir Türk vatandaşına ait dükkanın yakıldığını söyledi.Algan, şu anda Tunus'ta yaklaşık bin civarında Türk vatandaşı bulunduğunu, bugün THY tarafından tahsis edilen özel uçakla 8'i çocuk 320 Türk vatandaşının yurda döneceğini kaydetti.