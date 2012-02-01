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Ekonomi

Büyükekşi: ''Ocak ihracatı 10 milyar 554 milyon dolar'' İNEGÖL (A.A)

01 Şubat 2012 13:17

-Büyükekşi: ''Ocak ihracatı 10 milyar 554 milyon dolar'' İNEGÖL (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ocak ayında Türkiye'nin ihracatının 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 10 artışla 10 milyar 554 milyon dolar olduğunu bildirdi. Büyükekşi, ocak ayı ihracat rakamlarını İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nda (İTSO), düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Mehmet Büyükekşi şunları kaydetti:  ''Ocak ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 10 milyar 554 milyon dolar oldu. Ocak ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 609 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörümüz yaparken, kimyevi maddeler sektörümüz 1 milyar 309 milyon dolar ile ikinci sırada, çelik sektörümüz ise 1 milyar 256 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Tarım sektörlerimiz ocak ayında 1 milyar 520 milyon dolar ihracatla toplam içinde yüzde 14,4 pay alırken, 8 milyar 757 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sanayi sektörlerimizin payı yüzde 83 oldu. Madencilik ürünleri sektörümüz ise ocak ayında 276 milyon dolar ile toplam ihracattan yüzde 2,6 pay aldı. Ocak ayında en fazla ihracat artışını yüzde 223 ile mücevher sektörümüz, yüzde 33 ile tütün sektörümüz ve yüzde 32 ile halı sektörümüz yakaladı.'' Büyükekşi, ocak ayında 2 yeni ihracatçı sektörün rakamlarını açıklamaya başladıklarına da değinerek, ''Yeni sektörlerimizden iklimlendirme sanayisi sektörümüzün ihracatı ocak ayında yüzde 7 artarken, savunma sanayisi ihracatımız yüzde 19,6 arttı'' dedi.

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