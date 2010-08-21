-BÜYÜKEKŞİ: TARTIŞMALARDAN RAHATSIZIZ İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, referandumla ilgili olarak, ''Kimsenin özgür iradesine ipotek koyacak halimiz yok. Evet de çıkarsa ülkemizin hakkında hayırlısı olsun, hayır da çıkarsa hayırlısı olsun. Ama biz doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz. Bu anayasa değişikliğini destekliyoruz. Siyasi gerilimden ve tartışmalardan çok rahatsızız'' dedi. Büyükekşi, basınla sohbet toplantısında, ihracatçılar olarak gündemlerini dünyanın belirlediğini, o nedenle dünyadaki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Şu andaki ihracat artış hızının son derece pozitif olduğunu düşündüklerini ifade eden Büyükekşi, ''Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat yaptığımız 30 ülke içinde sadece 3 ülkede düşüş var. Yılın 7 ayında Mısır'da yüzde 16, Cezayir'de yüzde 19, Yunanistan'da yüzde 8,3 düşüş var. Bunun dışındaki 27 ülkede 3 ülke hariç tümünde çift haneli artış oldu'' dedi. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin cari açığı 20,7 milyar dolar iken Türkiye'ye giren sermayenin 28,3 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Büyükekşi, şunları söyledi: ''Demek ki Türkiye'ye oluk oluk para yağıyor. Bizim yabancı sermayeyle ilgili hiçbir endişemiz yok. Özellikle üretime, sanayiye, istihdama, ihracata katkısı olacaksa seve seve yabancı sermayenin başımızın üzerinde yeri var. Biz de destekliyoruz. Ama baktığımızda sadece doğrudan yatırım olarak gelen para 2,3 milyar dolar. 6,8 milyar dolar portföy yatırımına, 21,1 milyar dolar ise bankaların kaynak kullanımı için gelmiş.'' Sermaye hesabındaki hareketin sonucu olarak Türk Lirası'nın değerlenmeye devam ettiğini belirten Büyükekşi, bir yıl önce iki birim mal üreten ve birini Avrupa'ya diğerini ABD'ye satan ve kazandığı dövizi günün sonunda bozan ihracatçının 3,59 lira elde ederken aynı işlemi bugün yaptığında 3,44 lira kazandığını, ihracatçıların da maliyetinin yüzde 8,24 artmış durumda olduğunu vurguladı. Büyükekşi, ''Bizim hesaplarımıza göre sepetin 3,87 olması gerekiyor. Sepet şu anda 3,44. Özellikle ihracatçılarımızın canı çok yanıyor. O yüzden de biz hep kur, kur diye konuyu gündeme getiriyoruz. Çünkü döviz gelirimiz hep düşüyor'' dedi. Bununla ilgili de Merkez Bankası'na zaman zaman çağrılarda bulunduklarını söyleyen Büyükekşi, Merkez Bankası Başkanını bayramdan sonra TİM'de misafir edeceklerini ve sorunlarını basın yoluyla değil, doğrudan kendisine anlatacaklarını belirtti. Referandumla ilgili olarak da hemen ''evet'' veya ''hayır'' demediklerini, Yönetim Kurulu ile toplantı yaptıklarını belirten Büyükekşi, şunları kaydetti: ''Dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmak, ihracatımızı 2023 yılında 500 milyar dolara çıkarmak hiç de hayal değil. Bu hedeflerle uyumlu bir anayasaya ihtiyacımız var. Biz böylesine bir ekonomik pencereden bakıyoruz. Bizim maksadımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil.'' Siyasi gerilimden ve tartışmalardan çok rahatsız olduklarını, hele hele tartışmayı bir Galatasaray-Fenerbahçe tarafgirliğine indirmenin hiç hoş olmadığını belirten Büyükekşi, anayasa için yapılacak halk oylaması tartışmalarının gereğinden fazla kutuplaştığını belirtti. Büyükekşi, iş dünyasını ilgilendiren maddeleri tek tek incelediklerini, gerek özelleştirmede gerek başka meselede bu taslağın iş dünyasının önünü açtığını, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde ilerleme kaydetmesinde de önemli katkılar sağlayacağını anlattı. Büyükekşi, ''Biz bu içerikleri kısıtlı ama doğru istikamette atılmış adımlar olarak olumlu buluyoruz. Bu anayasa kabul edilirse ekonominin önünün açılacağını düşünüyoruz. Biz partiler üstü ve siyasetler üstü bir kurumuz ve bu tutumumuzu hiçbir zaman bozmayacağız. Ancak anayasalar üstü bir kurum değiliz ve anayasa gibi bir meselenin kutuplaştırılmasına ve bizi bitaraf kılmasına izin veremeyiz'' dedi.