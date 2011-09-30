-Büyükekşi: Suriye'nin ithalat yasağı tüm ülkelere yönelik İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suriye'nin aldığı ithalat yasağı kararının sadece Türkiye'ye değil, Arap ülkeleri dahil tüm ülkelere yönelik olduğunu bildirdi. Büyükekşi, ''Suriye'nin Türkiye'den yapılan ithalata yasak koyduğu'' şeklindeki haberlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan gerginliklerin Suriye ekonomisini ciddi bir şekilde etkilediğini, turizm gelirlerinin sıfırlanmış durumda olduğunu, ihracat gelirlerinin çok hızlı bir şekilde düştüğünü ve yönetimin elindeki dövizlerin hızla tükendiğini ifade etti. Suriye yönetiminin bulduğu çözümün ithalatın zaruri maddeler haricinde yasaklanması şeklinde olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti: ''22 Eylül'de alınan bir kararla gümrük vergisi yüzde 5'in üzerinde olan malların ithalatı yasaklandı. Gazetelerde konu ile ilgili yer alan haberler, sadece Türkiye'ye yönelik olduğu şeklinde bir algı yaratmaktadır. Gümrük vergisi yüzde 5'in altında olan maddeler genel olarak eczacılık ürünleri, bir kısım makineler gibi zaruri maddeleri içermektedir. Daha sonra 28 Eylül'de alınan bir kararla gümrük vergisi yüzde 5'in üzerinde olan iplik, kumaş ve yaş meyve sebze ürünleri de bu kapsama alındı.'' Mehmet Büyükekşi, Suriye'de olayların seyrinin hızlandığını, Mısır ve Tunus'ta olduğu gibi olayların yoğunlaştığı dönemde Türkiye ihracatında düşüşler meydana geldiğine işaret etti.