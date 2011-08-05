-BÜYÜKEKŞİ: KRİZ TÜRKİYE'DE YOK İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların herhangi bir kriz veya panik hissetmediğini ve düşünmediğini ifade ederek, ''Çünkü Türkiye'nin bütün makro dengeleri son derece mükemmel. Kriz Türkiye'de yok. Kriz Avrupa'da var, ABD'de var'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da bulundu. Mehmet Büyükekşi, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hedeflerine ulaşabilmesi için hükümette bakanlıkların yeniden yapılanmasının önemine değindiklerini ifade etti. Kabulde, ihracatçıların bazı ülkelerle yaşadıkları sorunların ele alınıp alınmadığına ilişkin soru üzerine Büyükekşi, Libya dışında başka bir ülke üzerinde konuşmadıklarını, Avrupa'ya ihracat konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Mehmet Büyükekşi, Merkez Bankası'nın kararlarına ilişkin şunları kaydetti: ''Merkez Bankasının şu anda proaktif davranmasından son derece memnunuz. Dün 50 baz puan faizleri düşürmesi, bugün sabah döviz karşılık oranlarını 0,5 puan aşağıya çekmesi ki piyasaya 1 milyar dolara yakın para bırakması, bugün itibarıyla günlük 50 milyon dolarlık döviz satması, bunların hepsini biz doğru buluyoruz, faydalı buluyoruz. Geçmişte kur aşağıdayken Merkez Bankasının döviz almasını istediysek, bugün de aynı şekilde döviz satmasını olumlu buluyoruz. Çünkü biz, 1,6-1,7 arasındaki dolar kurunun, sepet kurunda 2'nin Türkiye'nin ihracatı için son derece faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bundan daha fazlası Türkiye'de maalesef olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kurun, 1,80'lere, 1,81'lere çıkması, böyle hızlı çıkışlar yarın hızlı bir şekilde düşebilir, ihracatçıya zarar verebilir. Hızlı bir çıkış istemiyoruz. Bu görüşlerimizi de Sayın Başbakanımız'la paylaştık. Sayın Başbakanımız'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı sıfır reel faiz politikasını desteklediğimizi söyledik.'' İhracatçıların herhangi bir kriz veya panik kesinlikle hissetmediğini ve düşünmediğini ifade eden Büyükekşi, ''Çünkü Türkiye'nin bütün makro dengeleri son derece mükemmel. Büyüme oranlarından tutun, sanayi kapasite kullanım oranları, sanayi üretimi, ihracat, istihdam oranlarının hepsine baktığımızda mükemmel. Kriz Türkiye'de yok. Kriz Avrupa'da var, ABD'de var'' dedi.