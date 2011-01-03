-BÜYÜKEKŞİ: 2010 HAREKETLİ VE BEREKETLİ OLDU ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2010 yılının ihracat için hareketli ve bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Büyükekşi, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında yaptığı konuşmada, Aralık ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,28 artışla, 2010 yılının aylık bazda en yüksek seviyesi olan 11 milyar 564 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. 2010 yılının yüzde 11,3'lük artışla, 113 milyar 686 milyon dolar ihracat ile kapandığını belirten Büyükekşi, 2011 yılı ihracat hedeflerinin 127 milyar dolar olduğunu, ancak 2008 yılı rekoru olan 132 milyar dolar rakamını yakalamak istediklerini kaydetti. Büyükekşi, 24 ihracatçı sektörün 21'inde artış sağlandığını ifade ederek, otomotiv sektörünün geçen sene olduğu gibi, bu sene de Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektör olduğunu söyledi. Otomotiv ihracatının 2010 yılında yüzde 16 artarak yılı 17 milyar 383 milyon dolar ile kapattığını kaydeden Büyükekşi, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, 2010 yılında, yüzde 10 ihracat artışıyla 14 milyar 644 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Büyükekşi, kimyevi ürünler sektörünün 2010 yılında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumuna yükseldiğini belirterek, sektörün ihracatının 2010 yılında yüzde 32 gibi rekor bir oranda artarak, 12 milyar 720 milyon dolar olduğunu kaydetti. -''SANAYİ SEKTÖRLERİ YİNE LİDER''- Büyükekşi, tarım sektörlerinin toplam ihracat içindeki payının, 2010 yılında yüzde 13,41 olurken, sanayi sektörlerinin 2010 yılında yüzde 82,26 pay aldığını, madencilik sektörünün tüm yıl içindeki payının ise yüzde 3,22 olduğunu söyledi. 2010 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 şehrinin ihracat artışına bakıldığında, Kocaeli'nin yüzde 31 ihracat artışı gerçekleştirdiğini, Denizli'nin ihracatının yüzde 23, Hatay'ın ihracatının yüzde 20, Gaziantep'in ihracatının yüzde 19, İstanbul'un ihracatının ise 2010 yılında yüzde 14 arttığını belirten Büyükekşi, ''Türkiye'de 14 ilin ihracatı 1 milyar doları geçti. Bu çok önemli bir seviyedir. İhracat mayasının Anadolu'da tuttuğunu gösteriyor'' dedi. Almanya'ya yapılan ihracatın yüzde 18 arttığını belirten Büyükekşi, toplam ihracatın yüzde 10,2'sinin bu ülkeye yapıldığını ifade etti. Büyükekşi, AB pazarlarında gösterilen performans ve rakiplerin pazar paylarından alınan paylar ile alternatif pazarlarda yakalanan başarıların ihracatın başarısının temel nedenleri olduğunu kaydetti. TİM Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin 2010 yılında 70 milyara yakın dış ticaret ve 40 milyarın üzerinde cari açık vereceğini hatırlatarak, sıcak paradan korunmak için bazı önlemler istediklerini vurguladı. ''İhracatçılarımızın feryatlarına ses verildi. Bunun sonucunda da sıcak paraya önlem alabilmek için önemli uygulamalar devreye sokuldu. Bu önlemlerin alınmasında geç kalındı. Ama seçim yılında bu önlemlerin alınmasını da takdirler karşılıyoruz. Kararlarının devamının gelmesine bekliyoruz'' diye konuşan Büyükekşi, mart ayına kadar politika faizlerinin yüzde 5'e kadar ineceğini öngördüklerini belirtti. -''2011'DEN UMUTLUYUZ''- Büyükekşi, umutlu oldukları 2011 yılında, Türkiye'nin yüzde 5-6 aralığında büyümesini beklediklerini kaydederek, ''İhracat hedefimiz 127 milyar dolar. Ama 2008 yılında 132 milyar dolar rekorunu da egale etmek istiyoruz'' diye konuştu. Öte yandan, Dış Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, TİM Başkanı Büyükekşi ve Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı tarafından verildi.