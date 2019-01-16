Büyükçekmece'ye metro ve metrobüs geliyor

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim bürolarını ziyaret etti. Başkan Uysal, \"Büyükçekmece’ye metro ve metrobüsü getireceğiz. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçimleri için kurulan mahalle seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. İlk ziyaretlerini Murat Çeşme, Türkoba, Ulus mahallelerindeki seçim bürolarına yaptı. Başkan Uysal’a ziyaretlerde AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İlçe Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile Mahalle Başkanları eşlik etti. Başkan Uysal, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Mevlüt Uysal, seçim bürolarında yaptığı konuşmalarda, Büyükçekmece’nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını ve önümüzdeki yerel seçimlerde \'Hizmet Belediyeciliği\'ne kavuşacağını söyledi.

“EN ÇOK ÇALIŞAN BEN OLACAĞIM”

Başkan Uysal, 31 Mart\'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu ve bir yandan da Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak sahada seçim çalışmalarını yürüteceğini ifade ederek, \"Ben 39 İlçe belediye başkan adayı arasında en çok çalışan ben olacağım bunun sözünü veriyorum. Sizlerden de isteğim 39 ilçe içerisinde teşkilatımız en çok çalışan teşkilat olmalı. İlçemizde 35 seçim irtibat bürosu açtık. Büyükçekmece ile ilgili olarak bütün çalışmaları tamamladık. Bu yerel seçimlerde inşallah farkla kazanacağız. Bunun için de tüm seçmenlerimizle birebir irtibat halinde olmamız gerekiyor. 2,5 ay boyunca gece-gündüz demeden çalışacağız. Seçim bürolarımızı toplumumuzun her yaştan ve kesimden insanları ağırlayıp bilgi verebileceğimiz yerler olarak kullanacağız. Mahallelerimizi sokak sokak, ev ev gezerek hizmetlerimizi anlatıp onları ikna etmeye çalışacağız” diye konuştu.

“YENiKAPI-BÜYÜKÇEKMECE METRO HATTI HAYIRLI OLSUN”

Uysal bir mahalle sakininin \'Büyükçekmece’ye Metro gelecek mi?\' sorusu üzerine iki müjdeyi birden verdi. Uysal, \"Biz buraya hem metroyu hem de metrobüsü getireceğiz. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağustos ayındaki dolar kuru ve ekonomik saldırı olmasaydı ihaleye çıkacaktık. Tüyap’a kadar gelen Yenikapı-Beylikdüzü Metrosu var. Büyükçekmece’ye bu hattımızı uzatma konusunda o proje üzerine çalışıyoruz. TÜYAP’ın olduğu bölge zemin olarak kaygan olan bir yer. Bu problemi aşmak içinde iki tane formülümüz var. Bu hattı ya havadan getireceğiz ya da biraz daha genişletip göl kenarından dolaştıracağız. Bu iki ihtimal üzerine de arkadaşlarım çalışıyor. Yenikapı Beylikdüzü Metro hattı Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak inşallah\" ifadelerini kullandı.

“GEBZE-HALKALI BANLİYÖ HATTI METROBÜSÜN YÜKÜNÜ AZALTACAK”

Başkan Uysal şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın açılacağını ve bu hattın açılmasıyla da metrobüsteki yoğunluğun azalacağını söyledi. Uysal şöyle devam etti:

Metrobüs hattının uzatılması daha önce de gündeme gelmişti. Metrobüsü şimdi uzatmaya kalkıştığımız zaman zaten günlük 950 bin yolcu taşıyan metrobüs hattı daha da yoğunlaşacak. Şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö hattımız açılacak. Bu hattın açılması ile metrobüsten bir miktar yolcu bu hatta kayacak ve rahatlama yaşanacak diye düşünüyoruz. Bu rahatlamanın ardından metrobüsü Büyükçekmece\'ye kadar uzatacağız. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü Büyükçekmece’ye uzatma çalışmalarına başlayacağız.\"

GENÇLERE VE EĞİTİME POZİTİF AYRIM

Seçim çalışmaları için sahaya inildiğinde hiç bir AK Partilinin zorluk yaşamayacağının altını çizen Uysal konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Yaptıklarımız ortada. Eğitime pozitif ayrımcılık, spora pozitif ayrımcılık yapacağız. Eğitim çocuklarımızın geleceği. Ben Başakşehir’de 7 tane okul yaptırmıştım. Şimdi buraya bakıyorum da buralarda okul sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buralara da okul yapalım dediği zaman arsa problemleri ile karşılaşmıştı. İlçe belediyesi bunun lojistiğini hazırlamış olsaydı buranın okul problemi çoktan çözülürdü.”

UYSAL, EV ZİYARETİ DE YAPTI

Mevlüt Uysal, Güzelce Mahallesi\'nde ev ziyareti gerçekleştirdi. Ev ziyareti sonrası Uysal, “Komşularımızla hasbihal edip Büyükçekmece’ye dair düşüncelerimizi paylaştık. Misafirperverlikleri ve destekleri için ev sahibimize ve tüm komşularımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.