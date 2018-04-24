 BÜYÜKÇEKMECE'YE  DÖKÜLEN KİMYASAL MADDENİN KAMYONA YÜKLENME ANI



Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de göl havzasına dökülen kimyasal atığın hafriyat kamyonuna yüklenme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasına pazar günü kimyasal atık dökülmüştü. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek atığın Esenyurt\'ta bulunan bir tekstil firmasından yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen kamyonunun GPS kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri dökümün kamyon şoförü E.G. (56) tarafından yapıldığını belirledi. Gözaltına alınan E.G. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından \"Çevreyi kasten kirletme\" suçundan Büyükçekmece Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından kimyasal maddenin yüklenme anı

