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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 14:52

-BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Büyükçekmece'de araç yağları üzerine üretim yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Hadımköy Akçaburgaz mevkisinde araç yağları üzerine üretim yapan 3 katlı fabrikada çıkan yangına Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü ve yangında herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

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