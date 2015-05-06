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Büyükçekmece'deki kazada AKP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Büyükçekmede meydana gelen kazada AKP'li meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

06 Mayıs 2015 21:57

 

Büyükçekmece-Çatalca yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aralarında Büyükçekmece'nin AKP'li Belediye Meclis üyesi Recep Alpaslan'ın da bulunduğu 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kazada, Alpaslan ile aynı otomobilde bulunan akrabası Hasan Telli ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

AKP'li Belediye Meclis üyesi Recep Alpaslan ve Hasan Telli'nin, kalp krizi geçiren bir yakınlarını ziyarete giderken kaza geçirdikleri belirtildi. Kazada yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

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