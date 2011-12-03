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Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2011 11:24

-Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Büyükçekmece'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.  TEM Otoyolu Karaağaç mevkisindeki Karasu Viyadüğü üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Viyadükteki buzlanma ve sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, ilk belirlemelere göre 1 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.  Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

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