Büyükçekmece'de rehin alınan kadın ve kızı kurtarıldı

İstanbul Büyükçekmece'de bir kişi, alacaklısı olduğu kadının villasını bastı. Kadın ve kızını silahla rehin alan saldırganı, kapıyı kırarak villaya giren özel harekat ekipleri etkisiz hale getirdi

Posta'da yer alan habere göre, yüzü maskeli silahlı bir saldırgan, yüklü miktarda alacaklısı olduğunu iddia ettiği iş kadını Nurten Y.'nin Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı'ndaki villasına geldi. Villaya giren silahlı saldırgan, Nurten Y. ve kızını rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, rehin aldığı kadın ile birlikte cama çıkan saldırgan ile iletişim kurmaya çalıştı. Polisin saldırganı ikna çabaları henüz sonuç vermezken, olay yerine operasyon ihtimaline karşı özel harekât timleri de sevk edildi.

Kapıyı kırarak villaya giren özel harekat ekipleri, silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken, kurtarılan rehine N.Y. sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.