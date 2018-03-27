Büyükçekmece'de elektronik atıklar zeytin ağacına dönüşüyor

İstanbul, 27 Mart (DHA) - Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen “Atıktan Katığa” projesi kapsamında toplanan elektronik atıkların karşılığında elde edilen zeytin ağaçları ilçenin muhtelif bölgelerine dikiliyor.

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Mimarsinan İlk ve Orta Okulu ile beraber elektronik atık çıkartan işletmelere tebligat yaparak “Atıktan Katığa” projesi hakkında bilgi verildi.

Zararları ve yasal zorunlulukları anlatıldı

Yapılan tebligat çalışmasında elektronik atıkların zararları, yasal zorunluluklar ve hurdacı vb. yerlere verilmemesi gerektiği anlatılarak toplanan atıkların zeytin ve meyve ağacı dikilerek doğaya geri dönüşümü anlatıldı.

Projenin amacının elektronik cihazları geri dönüşüm zincirine aktararak hem doğaya zarar vermelerinin önüne geçilmesinin sağlandığı, hem de elektronik atıkların karşılığında temin edilen zeytin ve meyve ağaçlarıyla doğaya katkı sağlandığı da anlatıldı. (Fotoğraflı)