Büyükçekmece Yat Limanı için yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Büyükçekmece Yat Limanı projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin durdurma kararında gerekçe olarak ise, “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu Büyükçekmece Yat Limanı planına yönelik işlemlerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı” nedenleri yer aldı.

Hazine’ye ait 149 dönümlük alan üzerine 40 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanan yat limanı ihalesi birkaç şirketin ardından Haziran 2015'te Yeditepe Marina Yatırım Tur. İnşaat AŞ’ye devredildi.

Limanın inşaatı ile ilgili süreç devam ederken Büyükçekmece’de yaşayan 4 kişi, planlamanın hukuka aykırı olduğu iddiası ile dava açtı. Mahkeme, son olarak "Kıyı İstanbul" olarak tanıtımı yapılan Büyükçekmece Yat Limanı’na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

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